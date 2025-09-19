Nacht der Trends 2025

Mittlerweile ist es zur Tradition geworden, dass es in der Kevelaerer Innenstadt im September richtig modisch zugeht. Zur „Nacht der Trends“ lockt nicht nur Late-Night-Shopping bis 23 Uhr, sondern auch Modenschauen und Kulinarisches.

Die Einstimmung gab es wie bereits in den vergangenen Jahren durch den Tanzverein „Dance Passion“, der mit einer gelungenen Tanzeinlage zu begeistern wusste. Die neueste Mode der Saison wurde von Kaenders, Mutter und Kind, Vrede und Abels präsentiert. Mit dabei in diesem Herbst wieder einmal das Leoparden-Muster. Doch auch kräftige Bordeaux-Töne sollten im Kleiderschrank nicht fehlen.

Auch vom Regen ließen sich viele der Besucherinnen und Besucher nicht irritieren, denn shoppen konnte man entspannt im Trockenen. Viele Geschäfte hatten passend zur „Nacht der Trends“ Angebote, die die Menschen zum Einkaufen einluden.