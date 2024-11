Nachhaltigkeit für Unternehmen

Nachhaltigkeit ist ein Schlagwort, das viele Menschen und Unternehmen beschäftigt – aber was verbirgt sich genau dahinter und was bedeutet das für mein Unternehmen?

Muss ich das machen oder „lohnt“ es sich auch für Umwelt und mein Unternehmen? Um Antworten auf viele Fragen zu finden und Einblicke zu geben, hat die Sparkasse Rhein-Maas mit Partnern eine erste Informationsveranstaltung durchgeführt.

Andreas Meder, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Rhein-Maas begrüßte gemeinsam mit Martin Peters (Head of Marketing bei der WALTHER Faltbox-Gruppe) rund 50 interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer bei der WALTHER Faltbox-Gruppe in Kevelaer.

„Ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit – die Aspekte sind vielfältig, mit denen sich Unternehmen befassen können und sich nach dem Willen des Gesetzgebers befassen müssen.

Hier möchte die Sparkasse Hilfestellung geben und mit dieser Veranstaltung auch die praktische Relevanz aufzeigen“, stellte Andreas Meder fest.

Am Beispiel der WALTHER Faltbox-Gruppe machte Sustainability Manager Doreen Fischer deutlich, welche Schritte auf ein Unternehmen zukommen, um erfolgreich die verschiedenen Anforderungen umzusetzen.

Dabei orientiert sich ihr Unternehmen an den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökologie, Soziales und Ökonomie.

Anschaulich berichtete sie, wie in Entwicklung, Produktion, Kreislaufwirtschaft und Personalmanagement an diesen Aspekten gearbeitet wird. Angereichert wurde diese Vorstellung durch einen anschließenden Besuch in den Produktionshallen, in denen die Besucherinnen und Besucher direkt vor Ort erleben konnten, wie sich die Umsetzung in der Praxis auswirkt.

Theoretische Grundlagen und interessante Unterstützungsangebote haben auch Patrick Göktug-Stiller und Nick Brandt von der ProEco Rheinland GmbH vorgestellt.

Die Sparkassen im Rheinland haben mit der Gründung der ProEco Rheinland ein Gemeinschaftsunternehmen an den Start gebracht, welches u. a. ein umfassendes Beratungsangebot bietet, um Firmenkunden der Sparkassen beim Gang durch die vielfältigen Themen des Nachhaltigkeits-Dschungels zu unterstützen.

Dazu gehören neben Schulungen auch die Software-gestützte Begleitung rund um Strategieentwicklung, Nachhaltigkeitsmanagement und Berichterstattung und natürlich auch die Umsetzungsbegleitung und Fördermittelrecherche.

Beim abschließenden Austausch standen daher neben den Eindrücken aus der Produktion auch erste Anfragen zu Beratung und Begleitung, denn das war für alle Teilnehmenden deutlich geworden: Dem Thema Nachhaltigkeit kann und darf man sich nicht entziehen und je eher man startet, desto entspannter kann man die Themen angehen.

Weitere Informationen

Mehr Informationen erhalten interessierte Firmenkunden bei ihren Beratenden oder im BusinessCenter unter 02821 7110 5000.