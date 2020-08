Nachhaltig durch die Schulzeit

Viele werden ihn bereits hinter sich haben: den Gang in den Schreibwarenladen, um Schulmaterialien für sich selbst oder den eigenen Schützling zu kaufen. Die Auswahl an Heften, Textmarkern, Buntstiften und Co. ist groß. Entschieden wird dabei oft nach dem günstigsten Preis. Oder aber die Schulkinder treffen eine Auswahl – ein Heft mit niedlichen Tieren oder der Lieblings-Comicfigur macht schließlich mehr her als ein unifarbenes. Bei wem die Schulartikel nicht unbedingt „cool“ oder „im Trend“ sein müssen, der hat heute die Möglichkeit, sein Augenmerk beim Kauf auf ein anderes Kriterium zu legen: Nachhaltigkeit. Die Möglichkeiten, die Umwelt beim Kauf von Schulartikeln zu schonen, sind vielfältig.