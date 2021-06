Event-Location an der Niers öffnet Freitag zum EM-Auftakt Nach der Butchery nun das Bootshaus

Ferhat Ökce (l.) und Marc Moors in einem Boot am Bootshaus. Keine Angst: Trockenfallen wird hier wohl keiner. Foto: nick

Die Beleuchtung für die lauen Abendstunden steht. Die Tischdeko ist eingetroffen. Der romantische Blick auf die Niers war ohnehin immer schon da. Und mit der neuen Cocktailbar wartet mindestens eine gelungene Überraschung auf die Gäste. Am Freitag, 11. Juni, pünktlich zum EM-Auftaktspiel, öffnet das frisch gestylte Kevelaerer Bootshaus am Hoogeweg.

Marc Moors und Ferhat Ökce, die ein Catering-Unternehmen und unter dem Motto „Best Burgers in Town“ schon das Szene-Restaurant „Old Butchery“ an der Biegstraße betreiben, wollen mit dem Bootshaus, das über einen großen Außenbereich verfügt, nochmal richtig durchstarten. Passt in die Zeit der Corona-Lockerungen, passt einfach super in den Sommer.