Nach 20 Jahren wieder König

Am Samstag, 27. April 2024 fand in Wetten das mittlerweile traditionelle Knoaseschießen statt.

Dabei durfte jeder ab 16 Jahren mitschießen. Es wurden Mannschaften von mindestens vier Personen gebildet. Bei Musik und guter Laune war der Marktplatz schnell gefüllt. Der große Fallschirm, der über den Markt gespannt war, schützte die Besucher vor den wenigen kleinen Schauern.

Bei dem Wettbewerb zielten die Teilnehmenden dann auf die Knoase (Mücke), das Wettener Wahrzeichen. Am Ende sicherte sich Nicole Roest mit ihrer Mannschaft „Die Angeschlagenen“ den Sieg. Auch andere Teilnehmer waren erfolgreich und schossen die Preise ab. Linker Flügel: Robin van Afferden, rechter Flügel: Sebastian Schwartges, Schwanz: Stefan Ripkens, Kopf: Marco Leuwen.

In lockerer Atmosphäre und mit toller Musik von DJ Paddy ließ man den Abend ausklingen.

Am nächsten Tag ging es weiter mit dem Vogelschießen. Nach der Schützenandacht marschierten die Petrus-Schützen in Begleitung des Wettener Musikvereins zur Vogelstange.

Dort schossen zunächst alle Schützen mit und es verging nur wenig Zeit, bis der erste Preis (linker Flügel) fiel, den sich Maurice Tschache holte. Den rechten Flügel schoss Paul van Bebber runter. Den Kopf erschoss sich Alexander Laux und der Schwanz ging an Franz-Josef Vos. Kurz vor 18 Uhr waren dann nur noch drei Schützen an der Vogelstange. Rainer von Tegelen, Arndt Stepholt und Winfried (Roger) Rogge. Dann endlich, um 18.24 Uhr, fiel der Vogel mit dem 393. Schuss von der Vogelstange. Wetten hat einen neuen Schützenkönig. Winfried (für alle Wettener als Roger bekannt) Rogge. Das besondere ist, dass Roger nicht zum ersten Mal Schützenkönig von Wetten ist. Vor genau 20 Jahren schoss er schon einmal den Vogel ab.

Die Freude, dass er den Vogel genau an seinem Jubiläum abgeschossen hat, war bei ihm so groß. dass er Tränen in den Augen hatte. Seine Frau Doris Tebest unterstützt ihn als Königin im kommenden Regentschaftsjahr. Zu seinen Ministern ernannte Roger seine zwei Mitstreiter Rainer von Tegelen mit seiner Frau Simone Maassen und Arnd Stepholt mit seiner Frau Sonja Stepholt.

Die Schüler waren beim Prinzenschießen ebenfalls erfolgreich. Schülerprinz wurde Bela Rosenstein. Er holte sich aber vorher noch den linken und rechten Flügel. Den Kopf und den Schwanz schoss Jakob Kösters ab.