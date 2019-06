„Meine Frau steht jetzt hier, was soll ich warten? Vergiss es, mach‘s jetzt“, waren Heinz Ermers‘ Gedanken, als er im Oktober vergangenen Jahres mit seiner Jasmin an der holländischen Nordsee Urlaub machte. Ein paar nervöse Worte folgten und schließlich die Frage aller Fragen: „Willst du mich heiraten?“ „Und sie hat ja gesagt“, lächelt er in Richtung seiner Frau. Diesem Moment ging bei dem Paar eine ungewöhnlich lange Kennenlernphase voraus.