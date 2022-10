NABU verleiht wieder Saftpressen

In trockenen Jahren wie diesem beginnt das Fallen des Obstes schon früh. Während die Weißen Klaräpfel noch passend im Juli gereift sind, hat die Obstsaison für sonst spätere Sorten auch schon begonnen. Wie im letzten Jahr verleiht das NABU-Naturschutzzentrum Gelderland im Rahmen des vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) geförderten Projektes „Ausbau und Sicherung des Streuobstwiesen-Netzwerks im Südkreis Kleve“ wieder Saftpressen und Dörrgeräte. Ziel der Aktion ist es, für die Verwertung von eigenem Obst zu begeistern und so für den Erhalt der Streuobstwiesen am Niederrhein zu werben.

„Neben leckerem Obst bieten Streuobstwiesen als ökologisch wertvolle Kulturlandschaft bei entsprechender Pflege bis zu 3.000 Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. Die richtige Pflege kann neben dem Beitrag für den Erhalt der Artenvielfalt auch helfen, die Bäume möglichst alt werden zu lassen. Dies steigert deren ökologischen Wert zusätzlich und trägt neben dem Schattenspenden auch als Langzeit-CO2-Speicher zum Klimaschutz bei“, erklärt das NABU-Naturschutzzentrum Gelderland.

Saft bis zu einem Jahr haltbar

Interessierte können Saftpressen mit Zubehör zum Waschen, Zerkleinern, Erhitzen und Abfüllen ausleihen. Die Saftpressen eignen sich für mittlere (ab 200 kg) und große Obstmengen (ab 500 kg) und pressen mit Wasserdruck, z.B. aus dem Gartenschlauch. Damit der Saft lange haltbar bleibt, sollte er pasteurisiert (kurzzeitiges Erhitzen auf ca. 80°C) und in verschließbare Gefäße abgefüllt werden. Beim NABU-Naturschutzzentrum können dafür auch Bag-In-Box-Beutel und Kartons bezogen werden. Durch einen Zapfhahn, der beim Abzapfen keine Luft und damit Keime in den Beutel strömen lässt, bleibt der Saft auch angebrochen bis zu drei Monate (nicht angebrochen bis zu einem Jahr) haltbar.

Die Ausleihe der Saftpressen kostet beim NABU-Naturschutzzentrum Gelderland 30 Euro (plus Kaution). Eine vorherige Reservierung unter Streuobst@nz-gelderland.de oder Tel. 02838-96544 ist erforderlich. Zum vereinbarten Termin können die Presse und die Utensilien in Kapellen an der Fleuth, NABU-Naturschutzzentrum Gelderland, Kapellener Markt 2, 47608 Geldern, abgeholt werden.