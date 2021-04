NABU kritisiert Kommune

Auch in der Gemeinde Kevelaer gebe es aktuell, sowie aus den vergangenen Jahren „genügend Beispiele, für aus Sicht des Naturschutzes in höchstem Maße konfliktreiche oder überflüssige Planungen“. So seien aktuell u.a. die Erweiterung des Gewerbegebiet Ost, die geplante Neubebauung in Niersufernähe sowie die Straßenplanung zur OW 1 zu nennen.

„Fehlender Handlungswille“ in Kevelaer

„Diese Planungsprojekte fallen besonders durch Flächenverbrauch, stärkste Konflikte bezüglich artenschutzrechtlicher Vorgaben und durch Zerstörung von Lebensräumen oder von Landschaftsstrukturen für die existenziell wichtige Biotop – Vernetzung auf“ findet der NABU.

„Trotz der breiten gesellschaftlichen Diskussionen um den dramatischen Verlust der Artenvielfalt fehlt in Kevelaer leider noch der Handlungswille, ganz konkret das weitere Zurückdrängen der Natur, unserer Lebensgrundlage, in der Landschaft und auch im Siedlungsbereich zu stoppen. Wir erwarten aber von unserer Gemeinde Kevelaer die konsequente Beachtung der Natur- und Artenschutzbelange bei jeglichen Planungen“, sagen Theo Mohn und Claudia Blauert vom NABU Kevelaer.