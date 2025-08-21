MYOKRAFTBAR bald in Kevelaer

Ein neues Kapitel für bewusste Ernährung und Lebensfreude: Die „MYOKRAFTBAR“ öffnet ihre Türen – ein gesundes Restaurant für alle (das KB berichtete).

Am 20. und 21. September ist es endlich so weit: Die MYOKRAFTBAR feiert große Eröffnung in der Luxemburger Galerie in Kevelaer. Mitten im Herzen der Stadt entsteht ein Ort, an dem Gesundheit, Genuss und Alltag endlich zusammenfinden – unkompliziert, modern und wissenschaftlich fundiert.

Was 2018 in einem Zentrum für Physiotherapie, Ergotherapie und Training begann, wächst jetzt über seine Wurzeln hinaus: MYOKRAFT erweitert sein Konzept mit der MYOKRAFTBAR als gastronomische Brücke zwischen Ernährung, Prävention und Lifestyle.

Ziel ist es, der Gesellschaft zu zeigen, wie einfach es ist, sich gesund zu ernähren, ohne dabei auf Genuss verzichten zu müssen.

Die Idee eines gesunden Restaurants begleitete das MYOKRAFT-Team seit Jahren. Doch erst mit der passenden Partnerin – Ernährungsberaterin Kim Willems – wurde der Traum konkret.

Nach intensiver Planung, beharrlichem Durchhalten und einem echten Bürokratie-Marathon in Sachen Brandschutz und Genehmigungen ist es jetzt endlich so weit: Das (wahrscheinlich) gesündeste Restaurant Deutschlands öffnet seine Türen.

Was genau erwartet einen in der MYOKRAFTBAR?

Frisch, vollwertig und lecker. Es werden ausschließlich frische Zutaten verarbeitet – ganz ohne Convenience-Produkte, Fastfood oder Fritteusen.

Gesundheit, die schmeckt: Die Speisekarte ist proteinreich, ballaststoffbetont, vitaminreich – und frei von Industriezucker und Alkohol.

Transparenz, die Vertrauen schafft: Alle Speisen sind mit exakten Nährwertangaben versehen.

Die MYOKRAFTBAR ist für alle – egal ob, man bei MYOKRAFT trainiert, therapeutisch begleitet wird oder einfach auf der Suche nach einer leckeren, gesunden Mahlzeit ist: Bei der MYOKRAFTBAR ist man herzlich willkommen. Ob vegetarisch, vegan, glutenarm oder proteinreich – das Restaurant bietet frische, nährstoffreiche Gerichte für jede Ernährungsweise.

Eröffnung

Nick Bol und Kim Willems laden mit folgenden Worten zur Eröffnung ein: „Feiere mit uns die große Eröffnung am 20. und 21. September – mit einer exklusiven Erlebnisreise, Challenges, Gewinnspiele, Tastings, wertvolles Wissen zum Mitnehmen und vielen weiteren Überraschungen. Lerne die MYOKRAFTBAR kennen, koste dich durch unsere Gerichte und erlebe, wie einfach gesunde Ernährung im Alltag sein kann.“