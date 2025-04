â€žMyokraftâ€œ auf dem Weg zum nÃ¤chsten Level

Planungen für ein ,gesundes Restaurant‘ in der Luxemburger Galerie „ Myokraft “ auf dem Weg zum nächsten Level

Kim Willems und Nick Bol bei der Baustellenbesichtigung. Foto: BPH

„Guten Morgen, wir sind Kim und Nick“, so begrüßten die beiden 27 und 28 Jahre alten ‚Eltern‘ Kim Willems und Nick Bol die rund 40 Neugierigen, die zur Inaugenscheinnahme ihres ersten gemeinsamen Babys in die Luxemburger Galerie geeilt waren.

Bereits Bürgermeister Pichler hatte unlängst auf Facebook voll des Lobes von spannenden Zukunftsplänen bei Myokraft berichtet und so nimmt es nicht Wunder, dass der Instagram-Blog des neuen Projektes im Herzen der Kevelaerer Innenstadt bereits über 500 Follower hat, obwohl es noch gar nicht richtig aus der Taufe gehoben worden ist.

Worum geht’s?

Die 2004 an der Egmontstraße mit ihrem Angebot für klassische Krankengymnastik gestartete Praxis Bol hat sich im Laufe der Jahre zu einer mittlerweile fest etablierten Instanz in der Luxemburger Galerie gemausert. Während man früher zur Massage oder zum Turnen ‚nach Bol‘ ging, geht man seit 2018 ‚zu Myokraft‘, einem stetig wachsenden Unternehmen mit inzwischen rund 30 Angestellten, gleichwohl fest – und jetzt bereits in zweiter Generation – in Familienhand.

Physio, Ergo, Fitness und Gesundheit

Das Konzept von Myokraft steht aktuell auf den vier Säulen ‚Physio‘, ‚Ergo‘, ‚Fitness‘ und ‚Gesundheit‘, die interdisziplinär in Paketen verzahnt werden können. Will heissen: Wer z. B. ein Knieproblem aufgrund seines massiven Übergewichtes hat, kann sowohl krankengymnastische Übungen zur Linderung, theoretischen Input zum anatomischen Verstehen, zu Ursache und Wirkung, gezielte Beratung sowie praktische Kochkurse für eine ges…