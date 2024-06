Maria Fuss war viele Jahre Studienrätin am Kardinal-von-Galen-Gymnasium „ Mutter Fuss “

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Maria Fuss

Das Mädchen mit den blonden Zöpfen und dem Schürzchen hieß noch Maria Wenning, als es 1932 zum ersten Mal eine Schule betrat. Zur Welt gekommen war es 1925 in Darme im Kreis Lingen. In Göttingen beendete Maria Wenning im November 1945 ihre Schulausbildung mit dem Abitur. Sie begann ihr Studium der Fächer Englisch, Deutsch und Französisch. Nach dem zweiten Staatsexamen unterrichtete „Mia“, inzwischen verheiratete Fuss, an Gymnasien in Mülhausen und Grefrath.

1954, vor 70 Jahren, kam sie nach Kevelaer ans Gymnasium, wo sie 1961 zur Studienrätin ernannt wurde. Sie blieb der Schule bis zu ihrer Pensionierung als Studiendirektorin im Jahr 1987 treu. Hunderte von Schülerinnen und Schülern verdanken ihr eine ausgezeichnete Bildung.

Sehr herzlich war ihre Verabschiedung in den Ruhestand. Bei der Feier spielte die Lehrerband für die gern gesehene und angesehene Kollegin auf – einigen von ihnen war selbst hoher Bekanntheitsgrad beschieden: Bernd Rolf, Hans Poschmann, Helmut Maassen, Heribert Meier, Heinz van …