Seit November 2017 gab es sieben Wohnungseinbrüche in einem Drei-Parteien-Haus an der Twistedener Straße. Nach den letzten Einbrüchen am 6. März 2018 verstärkten sich die Hinweise auf einen ebenfalls im Haus wohnenden Mieter, einen 28-jähriger Mann.

Am Mittwoch, 14. März 2018, durchsuchten Kriminalbeamte seine Wohnung und fanden dort Beweismittel für mehrere Einbrüche im Haus. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen fest und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Für vier Einbrüche ist er aufgrund von Beweisen dringend tatverdächtig. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen den 28-Jährigen an.