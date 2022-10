Mutiger deutscher Unternehmer in Kevelaer

Die „Komödie am Altstadtmarkt“ beweist am Mittwoch, 26. Oktober 2022, um 20 Uhr, im Konzert- und Bühnenhaus, dass sie auch ernste Stücke auf die Bühne bringen kann. Mit dem Theaterstück „Oskar Schindlers Liste“ wird die berührende und spannende Geschichte des Unternehmers, der während des Zweiten Weltkrieges gemeinsam mit seiner Frau Emilie etwa 1.100 bei ihm angestellte jüdische Zwangsarbeiter vor der Ermordung in den Vernichtungslagern des NS-Staates bewahrte, erzählt. Die staatliche israelische Holocaust-Gedenkstätte „Yad Vashem“ ehrte Schindler für die Rettung der Zwangsarbeiter durch die Ernennung zum „Gerechten unter den Völkern“.

Im Stück „Oskar Schindlers Liste“ erlebt das Publikum diese unglaubliche Geschichte auf der Theaterbühne und kann darüber staunen, wie es dem deutschen Unternehmer 1945 gelungen ist, mehr als 1.100 Juden vor den NS-Vernichtungslagern zu bewahren. „Schindlers Liste“ umfasst die Namen von 800 Männern und 300 Frauen, die der Unternehmer allesamt mit seinem Vermögen als Arbeitskräfte kaufte und sie somit vor der Deportation bewahren konnte. Nachdem Steven Spielberg Oskar Schindler bereits 1993 in Hollywood ein filmisches Denkmal gesetzt hat, kam der Stoff im Oktober 2018 in einer ganz eigenen Fassung weltweit erstmals auf die Theaterbühne. Die Uraufführung übertraf alle Erwartungen und hinterließ bei jeder Vorstellung ein zutiefst bewegtes und berührtes Publikum.

Geschichtsstunde der besonderen Art

Das Theaterstück beginnt auf einem Dachboden im niedersächsischen Hildesheim im Jahr 1997: Die Kinder des verstorbenen Ehepaares Staehr lösen den Hausstand ihrer Eltern auf. Noch ahnen sie nicht, dass sie einen Koffer von Oskar Schindler finden werden, in dem zig Original-Listen, Fotos und Briefe lagern. Eine Reise in die Vergangenheit beginnt. Das Publikum erlebt 12 Schauspielerinnen und Schauspieler in insgesamt 27 Rollen, die den Geist Oskar Schindlers auf der Bühne wieder lebendig werden lassen. Das Theaterstück beruht auf historisch belegbaren, wahren Begebenheiten und stellt eine „Geschichtsstunde“ der ganz besonderen Art dar, die berührender, emotionaler und packender kaum sein könnte!

Eintrittskarten für die Bühnenfassung der Lebensgeschichte „Oskar Schindlers Liste“ können in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses, Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer oder per Telefon unter 02832 / 122-991 erworben werden. Bequem von zu Hause sind die Karten auch online unter www.kevelaer-tourismus.de oder auf Eventim erhältlich.