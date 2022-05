Musterpflastersteine für Peter-Plümpe-Platz kommen

Die Frage, wie der Peter-Plümpe-Platz nach der Umgestaltung im Rahmen der Stadtkernerneuerung aussieht, interessiert viele Kevelaerer Bürger*innen. Deshalb werden die vorgeschlagenen Pflastersteine für den Hochzeitsgarten vor dem Alten Rathaus und dem Fontänenfeld an der Annastraße, den Bewegungsflächen sowie den Fahrbahn- und Parkplatzflächen als Musterflächen ausgelegt.

Dazu gehören aber auch die Rinnsteine und Einfassungen, die später die unterschiedlichen Platzbereiche voneinander abgrenzen werden. Abgesehen von den Klinkersteinen, die eine Variante für den Hochzeitsgarten und das Fontänenfeld darstellen, bestehen die anderen Muster aus Betonsteinen mit einem Natursteinvorsatz. Dieser Vorsatz besteht aus einer aufgebrachten Naturstein-Edelsplittschicht, der auf der Betonsteinbasis aufgebracht wird. Dadurch lässt sich eine hochwertige und optisch dauerhaft beständige Oberfläche herstellen mit einem größeren farblichen Gestaltungsspielraum. Das Foto zeigt das auf dem Adolphsplatz in Hamburg verlegte Pflastermaterial, das auch für Teile des Peter-Plümpe-Platzes vorgeschlagen wird.

Der Gestaltungsbeirat der Wallfahrtsstadt hat die Auswahl der Materialien, die den zukünftigen Platz nach der Umgestaltung prägen werden, als Königsdisziplin bezeichnet. Zur Entwurfsfassung gehörte zwar bereits ein Materialkonzept, das muss aber mit den weiteren Planungsschritten konkretisiert werden. Was bisher nur auf dem Papier zu sehen war, soll nun vor Ort original ausgelegt werden.

Ergebnis aus Wettbewerb und Entwurfsplanung

Ab dem 9. Mai 2022 wird auf einigen Parkplatzflächen an der Annastraße gegenüber der Zufahrt zum Mechelner Platz eine Musterfläche hergestellt. Ausgelegt werden verschiedene Pflastersteine, die für unterschiedliche Platzbereiche verwendet werden könnten. Der Vorschlag zu diesen Pflastermaterialien wurde vom Planungsbüro „Greenbox“ zusammen mit der Stadtverwaltung und dem Gestaltungsbeirat erarbeitet. Der Vorschlag greift das Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs und die Entwurfsplanung auf.

Über die Materialien wird der Stadtentwicklungsausschuss entscheiden. Anregungen aus der Bevölkerung dazu werden aber gerne von der Abteilung Stadtplanung in der Verwaltung aufgenommen. Am Samstag, 14. Mai 2022, dem „Tag der Städtebauförderung“, wird es an der Musterfläche auf dem Peter-Plümpe-Platz die Möglichkeit geben sich zu informieren und seine Meinung abzugeben. Zwischen 10 und 16 Uhr ist dort ein Infostand aufgebaut.