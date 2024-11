Musikduo Wort&Tonschlag in Kevelaer

Mit ihrem schrägen Mix aus Lesung und Konzert gastiert das Duo „Wort&Tonschlag“ am Samstag, 16. November, im Hotel Goldener Löwe, Amsterdamer Straße 13 in Kevelaer.

Der Titel ihres neuen Programms „Nacktes Müsli“ ist angelehnt an den Roman „Naked Lunch“ von William S. Burroughs, ein kontroverses und wildes Stück Literaturgeschichte. Die hierfür benutzte Cut-Up-Methode verwendet auch Max Pothmann für manche seiner Texte.

Getragen wird das Gelesene von den Sounds und Gitarrenklängen, die Daniel Wouters sowohl zu gefühlvollen Harmonien als auch zu hörspielartigen Geräuschkulissen live komponiert. Das Publikum erlebt so imaginäre Reisen an entlegene Strände und in romantische Tierwelten und wird in die revolutionären Anfänge unserer Zeit zurückversetzt.

Wort&Tonschlag entführen ihr Publikum mit Sprache und Klang buchstäblich an den Rand des Bewusstseins, wo Wirklichkeit und Traum zusammenfließen. Was vor 15 Jahren in der Buchhandlung Reul in Kevelaer als spontaner Liveact begann, ist mittlerweile zu einer kontinuierlichen künstlerischen Kooperation gewachsen.

Die Veranstaltung wird unterstützt durch das Kevelaerer Kunst- und Kreativnetzwerk „wirKsam e. V.“ Der Eintritt ist frei, es gibt eine Hutkasse. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.