Musikalisches Adventswochenende

In der Advents- und Weihnachtszeit finden in der Wallfahrtsgemeinde St. Marien viele besondere Angebote statt. Alle Angebote und Gottesdienste sind im traditionellen Flyer veröffentlich. Dieser liegt an den Schriftenständen am Kapellenplatz aus und ist auf der Homepage www.wallfahrt-kevelaer.de einsehbar.

Ein besonderes Angebot findet zum Abschluss der Adventszeit statt. Das vierte Adventswochenende steht ganz unter musikalischen Vorzeichen. Am Freitag, 20.12.2024, beginnt um 19.30 Uhr in der Basilika ein sogenannter „Advents Carol Service“. Diese Gottesdienstform ist angelehnt an den musikalischen Adventsgottesdienst im Stil eines Evensongs nach dem Vorbild der anglikanischem Kirche. Im Mittelpunkt steht die Musik. Die Chöre an St. Marien musizieren unter der Leitung ihres neuen Chordirektors Dominik Giesen.

„Wir sind sehr froh und dankbar, dass Herr Giesen dieses Format mit nach Kevelaer gebracht hat und es gemeinsam mit vielen Sängerinnen und Sängern in unsere Gemeinde einbringt“, so Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten. An diesem Freitagabend darf man sich auf Chor- und Orgelklänge freuen. Die Besucherinnen und Besucher sind aber auch selber gefragt: „Viele Adventslieder sind auch zum Mitsingen geeignet“, so Rütten. „Gerade die Adventszeit führt immer wieder Menschen zum Gesang zusammen und die Lieder und Texte sprechen uns besonders an. Das ist gut so!“, meint der Seelsorger. „Wir möchten an St. Marien nicht über die Sorgen und Probleme dieser Zeit hinwegsingen. Wir möchten den drückenden Problemen etwas entgegenhalten: Musik, Stille und das Gebet!“ An diesem Abend wird die Basilika in Kerzenlichtgehüllt sein. „Der Eintritt an diesem Abend ist selbstverständlich frei“, so Rütten.

Musikalisch geht es auch am nächsten Morgen weiter. Eine ganz neue Veranstaltung wird am Samstag, 21.12., am frühen Morgen angeboten. „Wir sind derzeit in der Planung eines völlig neuen Formates“, so Elmar Lehnen. Der Basilikaorganist bietet gemeinsam mit Bastian Rütten die erste „Rorate-Orgelfeierstunde“ an. Der Rorategottesdienst hat in der Katholischen Kirche eine besondere und lange Tradition. In der Dunkelheit des beginnenden Morgens, oder der hereinbrechenden Nacht kommen Menschen zum Gebet und bei Kerzenschein zusammen. „In Sankt Marien feiern wir diese Gottesdienste im Advent jeden Donnerstag in der Abendmesse um 18:30 Uhr“, so Lehnen. „In diesem Jahr, welches für uns in Kevelaer ja stark von der großen Basilikaorgel geprägt war, wollen wir am frühen Morgen in der Basilka miteinander in das letzte Adventwochenende starten“, ergänzt Rütten.

Wer um 7.30 Uhr in die Basilika kommt, wird den Tag mit stimmungsvollem Licht, Kerzenschein und wunderbarer Musik beginnen. Organist Lehnen wird unter anderem zwei traditionelle Werke des großen Johann Sebastian Bach musizieren: „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ und „Nun komm, der Heiden Heiland“. Dazu erklingen adventliche Improvisationen. Dr. Bastian Rütten wird Impulse zur Musik einbringen.

Bei Kerzenlicht

Nach dieser Orgelfeierstunde lädt die Gemeinde zu einem besonderen Adventsfrühstück ein. Im Speisesaal des historischen Priesterhauses geht es bei Kerzenlicht weiter. Ein großes Frühstücksbuffet, vorbereitet vom Team der Priesterhausküche, wartet auf die Gäste. „Das wird eine wunderbare Atmosphäre“, schwärmt Dr. Rainer Killich (Leiter des Priesterhauses). „Bei diesem Frühstück wird nichts fehlen … Eier, eine reichhaltige Auswahl an Konfitüren, Brot und Brötchen, Wurst- und Käseaufschnitt und natürlich: wärmender Kaffee!“ Restkarten für dieses Frühstücksbuffet sind zum Preis von 19 Euro an der Pforte des Priesterhauses erhältlich. „Der Eintritt zur Orgelfeierstunde ist selbstverständlich frei“, so Rainer Killich. „Aber man kann auch nur zur Feierstunde, oder nur zum Frühstück kommen!“, schmunzelt er.

Abschließend sagt Rütten: „Wir hoffen, dass die Musik an diesem Wochenende viele Menschen zusammenbringt, und vielleicht ist das gemeinsame Frühstück in dieser besonderen Atmosphäre auch ein Anlass, mal wieder mit Freunden und der Familie gemeinsame Zeit zu verbringen!“