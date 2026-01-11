Musikalische Stunde im Advent

„Ein Licht für die Welt“, so war die musikalische Stunde am 4. Adventssonntag in der Kevelaerer Clemenskapelle im Klostergarten überschrieben. Die Lieder „Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg“ und „Ein Licht für die Welt“ bildeten den Auftakt einer musikalischen Stunde, in der nicht immer lichterfüllten Welt von Licht, Hoffnung, Frieden und Liebe zu singen. Mit „Hab keine Angst, fürchte dich nicht, es gibt ein Licht, das scheint ans Ende der Zeit“ wurde der thematische Akzent in einer ansprechenden musikalischen Begleitung unterstrichen. „Lass mich leuchten und der Friede macht sich breit“, so der Titel eines Liedes, das textlich auch auf die weltweit schrecklichen Kriege einging. Mit aktuellen Hits wie „Du bist das Licht“ und „Ich komm nach Haus“ fügte sich das Lied „Ich entscheid mich für die Liebe und für die Menschlichkeit“ harmonisch in diese Stunde ein. In jeweils besonderen musikalischen Arrangements wurden die Lieder durch Anton Koppers (Keyboard), Dominik Lemken (Bass, Gesang), Hubert Lemken (Gitarre, Gesang) und Nadine Mertin (Gesang) vorgetragen und waren ein besonderes Hörerlebnis in der Clemenskapelle. Lieder wie „Bleib, Engel, bleibe“ und das stimmungsvolle „Ave Maria“ gaben dieser adventlichen Stunde eine ganz besondere Note. Bei den eher traditionellen Liedern, wie „Wir sagen euch an den lieben Advent“, „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ und „Hört, es klingt vom Himmelszelt“ wurde die Einladung zum Mitsingen gerne angenommen. Zum Ende der adventlichen Stunde, mit passenden kurzen Texten – vorgetragen durch Schwester Marlies, Schwester Hildegard und Jessica Sieben -, kam mit „Happy Christmas“, „Have yourself a merry little Christmas“ und „O Holy Night“ eine vorweihnachtliche Stimmung auf. So sorgten Lieder und Texte für eine klangvolle Atmosphäre in der sehr gut besuchten stimmungsvoll beleuchteten Clemenskapelle. Die nach dem Segen und dem Schlusslied angekündigte Türkollekte erbrachte die erfreuliche Summe von 2.430,77 Euro. „Wir danken allen, die durch ihren finanziellen Beitrag mitgeholfen haben, die Kinderhilfe Bethlehem/das Caritas-Baby-Hospital und die Kevelaerer Tafel zu unterstützen“, so die Musiker. Nach dem lang anhaltenden Applaus folgten noch zwei Lieder zum Ausklang einer Stunde, die seit Jahren einen ganz besonderen Platz im Advent hat.