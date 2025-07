„So klingt der Solegarten“ zu seinem Geburtstag Musik, Mensch und mehr

/ von Geertje Wallasch

Musik und gute Stimmung im Solegarten. Foto: gee



Bei der fast schon traditionellen Geburtstagsfeier des Solegartens „So klingt der Solegarten“ feierten viele Menschen den 5. Geburtstag am vergangenen Samstag mit. Wie bereits in den vergangenen Jahren hatte man sich Decken und Stühle mitgebracht für ein „musikalisches Picknick“ auf der Wiese vor dem Gradierwerk. Doch war es anders als in den vergangenen Jahren, in denen man dieses Event wie einen kleinen Ort erlebte, in dem Straßenmusikanten an verschiedenen Plätzen musizierten. Sie hatten nicht nur für gute Stimmung gesorgt, sondern auch für eine fast unvergleichliche Atmosphäre.

Das Konzept für dieses Event war etwas anders als in den Vorjahren. Auf zwei Bühnen traten die Musiker und Musikerinnen hintereinander auf und wechselten auch jeweils zur anderen Bühne. Gerade noch an die letzten Versionen dieses Angebotes vom Kevelaer Marketing zusammen mit der Rockschule Hamminkeln gedacht, war nicht zu überhören, dass auch dieses Format beim Publikum ankam.

Den Sommer ohne dieses musikalische fast unvergleichliche Event möchte man sich nicht mehr vorstellen, auch wenn sich diesmal die Sonne sehr hinter den Wolken versteckte. Allein die laue Luft dieses Sommertags unterstrich die Vorbereitungen der Veranstalter, die rundum gut gelungen waren. Die Menschen feierten gemeinsam den Sommer an diesem letzten Samstag im Juli.

Die großen hölzernen Tische unter den gelben Sonnenschirmen, die im vergangenen Jahr dazugekommen waren, waren sehr beliebt. Dazu ein Bier oder andere Getränke von Marco Launert, dem Leiter der Rockschule. Der hatte diesmal einen Getränkekiosk in Form eines Leuchtturms mitg…