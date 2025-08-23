Das „San Hejmo“- Festival konnte erneut begeistern Musik, Kunst und Streetfood

/ von Lisa Schweren

Am 15. und 16. August strömten insgesamt 75.000 Gäste in das „Heilige Zuhause“ – so viele, wie nie zuvor. Foto: Julian Huke

Am Donnerstagmittag, während die Camping-Besucherinnen und -Besucher bereits ihre Zelte aufschlugen, wurde auf dem Festivalgelände selber noch fleißig gearbeitet. Für das „1Live San Hejmo“-Festival in Weeze ist nicht nur die Musik von Bedeutung, sondern vor allem auch die Kunst. Das betonte Co-Veranstalter Bernd Dicks beim Presserundgang, bei dem man noch den ein oder anderen Künstler oder die ein oder andere Künstlerin bei der Arbeit über die Schulter schauen durfte.

Über 100 Kunstelemente durften die Besucherinnen und Besucher San Hejmos dann am vergangenen Wochenende bestaunen. Eins der Highlights war die große Installation an der Electro-Stage. Dort durfte aktiv mit dem Kunstwerk interagiert werden, und wenn man genau die richtige Position einnahm, bekam man dann auch das ganze Bild zu sehen.

Neu in diesem Jahr waren die vier DIY-Angebote, bei denen die Besucherinnen und Besucher selbst kreativ werden durften, ob nun beim Graffiti-Sprühen oder Blumenkranz-Binden.

Auf acht Bühnen traten am Wochenende rund 100 Musikerinnen und Musiker auf. Highlights dabei am Freitag Finch und Sido und am Samstag Nina Chuba und K.I.Z.

Auf der Campsite konnten sich die Besucherinnen und Besucher wieder in einem eigenen PENNY-Store versorgen. Auf 2.400 Quadratmetern bot dieser neben Getränken vor allem auch Grillsortiment an. Doch auch die acht Backöfen der Backstationen waren bis 4 Uhr nachts in Betrieb. Eine normale PENNY-Filiale betreibt übrigens nur einen Ofen.

