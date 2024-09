Dominik Giesen ist neuer Chorleiter in der Pfarrgemeinde St. Marien Musik ist unverzichtbar

/ von Lisa Schweren

Dominik Giesen wird die Kirchenmusik in Kevelaer in Zukunft mitgestalten. Foto: LS

Nachdem Romano Giefer seine Position als Chorleiter in der Pfarrgemeinde St. Marien verlassen hatte, sei es nicht einfach gewesen, einen Nachfolger zu finden, erklärt Pastoralreferent Bastian Rütten. Ein Nachfolger müsse genügend Kenntnis in Chorleitung haben und zudem genug Leidenschaft für diese Leitung haben, denn er müsse auf die Orgel verzichten, die gehöre in Kevelaer nun mal Elmar Lehnen. Doch mit Dominik Giesen (29) konnte dieser schließlich doch gefunden werden. Rütten sagt über den Neuzugang: „Das ist jemand, der Kevelaer direkt verstanden hat.“

Dominik Giesen wurde 1994 in Bislich bei Wesel geboren. Dort nahm ihn seine Großmutter oft mit in die Kirche und erweckte so seine Liebe zur Kirchenmusik. Mit 14 Jahren begann er, in Chören zu singen, und nur ein Jahr später ging er dann schon an die Orgel, und diese spielte er dann auch schnell in der Wallfahrtsstadt.

„Ich bin jedes Jahr mit meiner Oma nach Kevelaer gegangen“, erzählt Giesen. Dort traute er sich schließlich Elmar Lehnen zu fragen, ob er einmal an die Orgel dürfe. Und er durfte. „Elmar Lehnen ist da sehr großzügig“, freut sich Giesen. „Die Orgel in Kevelaer hat einfach ein anderes Feuer als die Orgel in Bislich“, erinnert er sich an die Zeit zurück. Während des C-Examens im Bistum Münster durfte er dann erneut in Kevelaer an der Orgel sitzen.

An der Kölner Musikhochschule machte er schließlich Bachelor- und Master-Abschluss in Kirchenmusik. Bei Prof. Reiner Schuhenn nahm er an einer Chorleitungsklasse teil. Doch sein persönliches Highlight war der Meisterkurs mit Stephen Layt…