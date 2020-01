Es gab einen besonderen Moment an diesem „Löwen“-Abend, der so intim und persönlich war, dass das Publikum fast den Atem anhielt. Dieser Moment fand Raum, als der aus München stammende, aber heute in Essen lebende Pianist Christian Christl erzählte, wie er auf einem Festival 1994 spontan ins Vorprogramm von Ray Charles gehievt wurde. Der verspätete sich, Christl spielte seinen Boogie-Woogie, bis er das Zeichen bekam. „Und als mir die Bodyguards bedeuteten: „Bruder Ray will Dich treffen“, da war das schon was Besonderes für mich“, gestand der 57-Jährige, der dann noch von der Legende geadelt wurde: „Du spielst so gut – hör´niemals auf !“, erzählte Christl dem Publikum im pickepackevollen „Löwen“, ehe er zu Ehren des Meisters das stimmungsvolle „Georgia on my mind“ anstimmte.