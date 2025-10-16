Es wird auch Tickets an der Abendkasse geben Musicalstars in Kevelaer live erleben

/ von Lisa Schweren

Anna ThorÃ©n als Elphaba in â€žWickedâ€œ Foto: Q-events

Ob â€žWickedâ€œ, â€žMamma Miaâ€œ oder â€žTanz der Vampireâ€œ, Musicals sorgen nicht nur fÃ¼r Unterhaltung, sondern erwecken auch Emotion. Leider ist ein Musicalbesuch oft zu teuer. Deswegen hat Dirk van der Koelen mit seiner Eventreihe einen Weg gefunden den Musicalzauber bezahlbar an den Niederrhein zu bringen.

Seine zweite Veranstaltung â€žA Musical Journeyâ€œ findet am Freitag, 17. Oktober und Samstag, 18. Oktober um 20 Uhr im Konzert- und BÃ¼hnenhaus statt. Der Eintritt belÃ¤uft sich dabei auf 29,50 Euro pro Person. Dabei gehen zwei Euro des Eintrittspreise als Spende an die BÃ¼rgerstiftung â€žSeid Einigâ€œ. Die Stiftung setzt sich fÃ¼r benachteiligte Kinder im Kevelaerer Stadtgebiet ein. FÃ¼r Menschen mit kÃ¶rperlichen EinschrÃ¤nkungen wird es an beiden Abenden spezielle PlÃ¤tze geben.

Aber was erwartet einen an den beiden Abenden? Vier Musicaldarstellerinnen und -darsteller (Anna ThorÃ¨n, Christina Maria Brenner, Carl van Wegberg und Gerd Achilles) prÃ¤sentieren Lieder aus bekannten Musicalproduktionen, fÃ¼r die sie selbst schon auf den groÃŸen MusicalbÃ¼hnen standen. Mit dabei sind â€žWickedâ€œ, â€žMamma Miaâ€œ, â€žLes MisÃ©rablesâ€œ, â€žElisabethâ€œ, â€žTarzanâ€œ und â€žTanz der Vampireâ€œ.

AuÃŸerdem hat man an beiden Abenden die Chance darauf, Karten fÃ¼r groÃŸe Musicalproduktion von â€žStage Entertaintmentâ€œ und ââ€¦