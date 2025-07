Q-events präsentiert eine „a musical journey – musical goes niederrhein“ in Kevelaer Musical-Gefühl für alle

/ von Lisa Schweren

Ausschnitt des Plakats der Veranstaltung Foto: Q-events

Das Musical ist eine Kulturform, die die Massen zu begeistern weiß, doch leider sind Musicals in den vergangenen Jahren immer unerschwinglicher geworden. Dazu geführt haben nicht nur die hohen Eintrittspreise, sondern für Menschen vom Niederrhein auch die weite Anreise. Dagegen will Dirk van der Koelen mit seiner neuen Firma „Q-events“ angehen.

Die Veranstaltungen von Q-events sollen bekannte Musicalstars zu einem günstigen Eintrittspreis an den Niederrhein bringen. Die Premieren-Veranstaltung in Uedem mit der Elsa-Darstellerin Janneke Ivankova war bereits ein voller Erfolg. Nun soll am 17. und 18. Oktober die erste eigene Produktion in Kooperation mit der Wallfahrtsstadt im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer folgen.

Den Anstoß zur Idee zu Q-events gab van der Koelen das Adventssingen der Gemeinde Weeze. Dieses hatte er mitgestaltet und war von der positiven Resonanz überwältigt. „Wenn es so viel mit den Menschen macht, wieso führt man es nicht weiter?“, sagte er sich. Dabei war ihm wichtig, dass die Menschen sich den Besuch der Shows auch leisten können.

„Kultur muss für jeden zugänglich sein“, findet van der Koelen, und so liegt der Preis für den Musicalabend in Kevelaer bei 29,50 Euro pro Person. 2,50 Euro pro Eintrittspreis gehen dabei außerdem an die Aktion Lichtblicke e.V.. Der Verein Aktion Lichtblicke e.V. unterstützt seit 1998 Kin…