Das Niederrheinische Museum Kevelaer präsentiert ab sofort die neue Museumsedition „#5“ der Keramikkünstlerin Angelika Jansen. Die Edition umfasst 25 Unikat-Gefäße, die in sorgfältiger Handarbeit auf der Drehscheibe entstehen. Jede Vase und jede Dose wird einzeln gefertigt, wodurch sich kleine Unterschiede in Form und Struktur ergeben – jedes Stück ist somit ein einzigartiges Kunstwerk.

Die Gestaltung der Gefäße greift Motive aus dem Museum Kevelaer auf. Fantasievoll inszenierte Werbung alter Blechdosen, Muster, Schriften und Textfragmente werden zu neuen, eigenständigen Strukturen. Mit ihrer Arbeit leistet die Künstlerin zugleich einen Beitrag zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes, das seit 2003 durch das UNESCO-Übereinkommen geschützt ist.

Angelika Jansen steht mit ihren keramischen Objekten formal in der Tradition der Gebrauchskeramik. Seit rund 25 Jahren experimentiert sie mit Gefäßformen, die sich an klassischen Gestaltungsprinzipien orientieren. Von 1974 bis 1978 studierte sie Design in Krefeld; seit 1978 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin und Keramikdesignerin.

Die Museumsedition #5 ist ab sofort im Museumsshop des Niederrheinischen Museums Kevelaer zu den regulären Öffnungszeiten – dienstags bis sonntags, zwischen 11.00 und 17.00 Uhr – erhältlich