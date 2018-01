Kevelaer. Isabel Cuypers-Kühn hatte die Idee: Jede Mitarbeiterin im Niederreinischen Museum, jeder Mitarbeiter, hat doch seine persönlichen „Favoriten“ unter den Stücken der Sammlungen. Warum diese also nicht zeigen und gleichzeitig erzählen, warum jemand ausgerechnet dieses Stück so mag? Gesagt, getan: Mit der kleinen Schau „Blickwinkel 19“ präsentierten 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kevelaerer Museums ihre „Lieblingsstücke“ und damit ihren ganz persönlichen „Blickwinkel“ auf Museum und Sammlungen.

Isabel Cuypers-Kühn, seit August 2016 Mitarbeiterin im Museum Kevelaer, hat sich den Farbholzschnitt „Consolatrix Nostra“ von HAP Grieshaber als Objekt ausgesucht: „HAP (Helmut Andreas Paul) Grieshaber erinnert mich an die 70er Jahre, da ich in dieser Zeit5 seine Abblidungen der Farbholzchnitte kennenlernen durfte. Ich war schon als Kind von seiner knalligen Farbauswahl ud der modernen und außergewöhnlichen Darstellung der heiligen Trösterin begeistert. Zusammengehalten in einem Herz, zählt die in grün und violett geformte „Consolatrix Nostra“ für mich zu den schönsten Werken von HAP Grießhaber. Der Träger des Kunstwerks ist keine gewöhnliche Leinwand: Das Naturmaterial Holz verleiht dieser Arbeit einen besonderen Charakter. Eine sehr beruhigende und beeindruckende Arbeit.“

Museumsbesucher finden die Farbholzschnitte Grieshabers (Edition zur Kevelaer Wallfahrt) in der 1. Etage in der Abteilung „Rosenkränze“.