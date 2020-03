Museum sagt Veranstaltungen ab

Das Frühlingskonzert der Jungen Streicher Kevelaer und „Briefe von Felix“, das Wodo-Puppenspiel, werden abgesagt, heißt es in einer Pressemitteilung des Museums.

Das Niederrheinische Museum Kevelaer hat sich dazu entschlossen, das immer gut besuchte Frühlingskonzert der Jungen Streicher Kevelaer am 15. März um 11 Uhr und das Wodo-Puppenspiel am 4. April um 15 Uhr aufgrund der Empfehlung des Kreises Kleve, Veranstaltungen mit zahlreichen Besuchern abzusagen, nicht stattfinden zu lassen. Bereits erworbene Karten können gegen Vorlage an der Museumskasse erstattet werden. Zudem können die Karten für das kommende Sommerkonzert der Jungen Streicher Kevelaer am 21. Juni 2020 um 11 Uhr oder das Wodo-Puppenspiel „Mama Muh & die Krähe“ am 26. September 2020 genutzt werden. Sie verlieren nicht ihre Gültigkeit.

Bei Fragen könne man sich zu den Öffnungszeiten ans Museum wenden: 02832-954120.