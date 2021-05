Museum ist an allen Pfingsttagen geöffnet

Das Niederrheinische Museum in Kevelaer hat an allen Pfingsttagen geöffnet. Besucher*innen können so die freien Tage für einen Museumsbesuch nutzen und sowohl die Dauerausstellungen, als auch die neue Sonderausstellung „Das will ich sehen! Filmplakate aus 8 Jahrzehnten“ (Foto), die bis zum 31. Oktober 2021 läuft, bewundern.

Die Sonderausstellung und die Sammlungen des Museums können nach vorheriger Terminvereinbarung besucht werden. Eine Terminabsprache ist unter Tel. 02832-954120 von 10 bis 17 Uhr möglich. Bei Eintritt wird um das Vorzeigen eines tagesaktuellen negativen Coronaschnelltests oder der entsprechend gültigen Bescheinigung über Genesung oder Impfung gebeten. Es gelten weiterhin die aktuellen Hygienebestimmungen und Schutzmaßnahmen.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Museums.