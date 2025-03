Müllsammelaktion in Kleinkevelaer

Auch in diesem Jahr lud die Ortsvorsteherin von Kleinkevelaer, Johanna Ambrosius, zum Müllsammeln in Kleinkevelaer ein. Groß und Klein – ca. 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – trafen sich um 17 Uhr am Freitagnachmittag und machten sich in mittlerweile schon gewohnter Weise an die Arbeit. „Seit 2008 sind wir ja bereits jährlich unterwegs, mit Ausnahme der Corona-Jahre natürlich, so Ambrosius.

Als alle nach einer guten Stunde wieder an der Kapelle eintrafen – die Kinder mit strahlenden Augen und besonders stolz auf die geleistete Arbeit – warteten bereits die heißen Würstchen und kühlen Getränke. Nun war noch Zeit für viele gute Gespräche. – Wie immer ein schöner Nachmittag und eine tolle Sache. Ein herzliches „Danke“ an alle Helferinnen und Helfer.