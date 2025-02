Müllsammelaktion der KKA

Die Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA) ruft in Kooperation mit dem Kreisverband Kleve für Heimatvereine auch in diesem wieder zum „Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ auf.

Interessierte Vereine, Initiativen und Klassen weiterführender Schulen können Müllsammelaktionen organisieren und sich ab sofort über die Website der KKA (www.kkagmbh.de/fruehjahrsputz) anmelden, um bis zum Aktionstag am 22. März mit dabei zu sein.

Interessierte Organisationen und Schulklassen können vor Ort zu eigenen Müllsammelaktionen aufrufen, die dann von der Abfallberatung der KKA auf der Website, über Social Media und in den lokalen Medien beworben werden. Eigentlicher Aktionstag ist der 22. März, aber Müllsammlungen sind auch zu anderen Terminen möglich. Dadurch sollen möglichst viele Menschen aus der Bevölkerung dazu motiviert werden, sich in ihrer Umgebung an den Aktionen zu beteiligen und Müll aufzusammeln.

Eine Rückmeldung über die gesammelten Mengen wird zusammen mit einem Foto an die KKA geschickt, die daraus eine Zusammenfassung der Aktionen erstellt.

Daraus werden fünfmal Preisgelder unter den beteiligten Vereinen und zehnmal Preisgelder unter den beteiligten Schulklassen ausgelost. Bei der Entsorgung der gesammelten Müllmengen helfen nach vorheriger Absprache die lokalen Bauhöfe. Den Kontakt dazu vermittelt die KKA gerne.

Anmeldung ist bis spätestens zum 9. März möglich unter www.kkagmbh.de/fruehjahrsputz. Dort finden sich die Anmeldebögen sowie weitere Infos. Für Rückfragen steht Gertrud Kannenberg per Telefon (02825 9034-22) oder unter kannenberg@kkagmbh.de zur Verfügung.