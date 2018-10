Muddies machten beim Marathon mit

Die Kevelaerer „Muddies“ machten mit beim Marathon in Essen. Bereits am frühen Sonntagmorgen ging es Richtung Essen. Das Ziel hatten sie dabei fest im Visier: Den Innogy-Marathon am Baldeneysee in Essen.

Über 500 Trainingskilometer in den Knochen, 13 Wochen intensive Vorbereitung, zwei Fahrzeuge, sechs Läufer, ein Ziel.

Trainer Stefan Zwiener fokussiert die Läufer in einem letzten Motivationsgespräch, Pulsuhr und Kilometerzeiten beachten und nicht zu schnell angehen. So ging es ab zum Start, fertig und los.

Über 2.000 Teilnehmer und sechs Läuferinnen und Läufer aus der Laufgruppe der Leichtathletikabteilung des Kevelaerer SV machten sich auf den Rundkurs. Allerdings verletzte sich Ralf Kempkens nach 28 Kilometer am Oberschenkel und musste aufgeben. Ivonne Thesing, Nicole Joosten, Danni Zwiener und Magnus Hübel hielten ihre Vorgaben perfekt ein und liefen nacheinander zwischen 4:25 Stunden und 4:40 Stunden ins Ziel. Die warmen Temperaturen (bis 28 Grad) machten den Läufern zu schaffen und erforderte ein diszipliniertes Trinken auf der Strecke. Ulrike Zeitz-Kempkens teilte sich die 42.195 Kilometer perfekt ein. In 3:32,23 Stunden lief sie über die Ziellinie und in ihrer Altersklasse w50 auf den 1. Platz.

In der Frauen Gesamtwertung belegte Ulrike den 10. Platz. So umarmten sich alle Kevelaerer Läufer im Ziel mit dem Bewusstsein, etwas besonderes geschafft zu haben.