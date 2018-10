In der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag (8. Oktober), 14 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Straße Am Schenken ein blau-schwarzes Kleinkraftrad der Marke Kwang Yang – Kymco Agility mit dem Versicherungskennzeichen 681CJP. Der drei Monate alte Motorroller war unter einem Carport abgestellt. Er war mit dem Lenkerschloss und zusätzlich mit einem Kettenschloss gesichert.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon: 02823/1080.