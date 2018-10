Motorradfahrerin schwer verletzt

(ots) – Am Mittwoch (3. Oktober 2018) gegen 13.50 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau aus Krefeld mit einem Motorrad der Marke BMW auf der Straße Alter Steeg in Richtung Winnekendonk. Sie war in einer Gruppe von mehreren Motorradfahrern unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve in Höhe der Einmündung zur Straße Binnenheide verlor die 52-Jährige die Kontrolle über ihr Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sie touchierte einen Leitpfosten und anschließend zwei Bäume. Die 52-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und von dort mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verlegt. An dem Motorrad entstand Totalschaden.