Motorradfahrer verletzt

Mit Verletzungen musste am Samstagmorgen, 17. Oktober 2020, ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in das Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann aus Kevelaer war gegen 07.25 Uhr auf der Straße Am Mühlenwasser aus Richtung Kapellen in Richtung Geldern unterwegs, als er nach links in Richtung Waltersheide abbiegen wollte. Hierbei kollidierte er mit einem in gleicher Richtung fahrenden VW Passat eines 61 Jahre alten Mannes aus Sonsbeck.