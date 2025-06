Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstag, 21. Juni 2026, gegen 16 Uhr, ereignete sich auf dem Walbecker Dyck ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 44-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Der Mann aus Geldern befuhr mit seiner Yamaha-Maschine den Velder Dyck in Richtung Walbecker Dyck. An der Kreuzung wollte er nach links in den Walbecker Dyck abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault Kadjar eines 63-Jährigen aus Borken, der auf dem Velder Dyck in Richtung Kevelaer-Wetten unterwegs war und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Bei der Kollision und dem anschließenden Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklink geflogen. Da sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln bei dem 44-Jährigen ergaben, wurden ihm Blutproben entnommen. Der 63-Jährige Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.