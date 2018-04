Heute Mittag fuhr ein 78-jähriger Mann aus Kevelaer in einem Audi A6 auf der Winnekendonker Straße von Kervenheim in Richtung Winnekendonk. Als er die Kreuzung zur Schloß-Wissener-Straße geradeaus überqueren wollte, stieß er mit einem von rechts kommenden 59-jährigen Motorradfahrer aus Isselburg zusammen. Der 59-Jährige war mit einer Yamaha Virago auf der vorfahrtsberechtigten Schloß-Wissener-Straße in Richtung Uedem unterwegs.

Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Kreuzung war zur Landung des Hubschraubers bis zum Abflug gesperrt.