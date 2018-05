Am Samstagabend befuhr eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Kevelaer mit ihrem Mazda 3 die Kroatenstraße aus Richtung Wember Straße kommend in Fahrtrichtung Twistedener Straße und bog in Höhe der Einmündung zur Schillerstraße nach links auf eine Grundstückszufahrt ab. Dabei übersah sie einen 51-jährigen Fahrzeugführer aus Kevelaer, der mit seinem Kraftrad der Marke Honda die Kroatenstraße in Gegenrichtung befuhr. Der Fahrzeugführer stürzte nach der Kollision zu Boden und verstarb am Unfallort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kleve wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.