Die Kirmes 2024 fand traditionell mit der Verbrennung der “Kermespopp” ein Ende Mops als „ Kermespopp “

/ von Lisa Schweren

Festkettenträger Georg Seegers und Adjutant Raphael Seegers zündeten die “Kermespopp” an. Foto: LS



In diesem Jahr hatte die „Kermespopp“ eine ganz besondere Form. Nämlich die eines Posaune spielenden Mopses. Darstellen sollte sie wohl den Festkettenträger Georg Seegers, der liebevoll Mops genannt wird und selbst auch Posaune spielt.

Als die Puppe vor dem Rathaus präsentiert wurde, hörte man die Frage: „Habt ihr noch einen gebaut, denn wir behalten können?“ Die Antwort: „Nein, der bleibt uns nur in digitaler Form erhalten.“ Denn wie es die Tradition verlangt, muss die „Kermespopp“ ab Montagabend zum Abschluss der Kirmes brennen. So also auch in diesem Jahr.

Entzündet wurde sie von Georg Seegers und seinem Adjutanten Raphael Seegers. Sobald das Feuer brannte, zeigte der Musikverein ein letztes Mal, warum das Motto des Festjahres „Musik ist Trumpf“ war. So wurde ausgelassen zur Musik der verschiedenen Blasmusiktruppen ums Feuer getanzt und auch die umstehenden Kevelaererinnen und Kevelaerer stiegen in den Gesang mit ein. Zusammen mit dem Feuerwerk ein gelungenerer Abschluss der Kirmestage.

Weitere Bilder der “Kermespopp” und der anderen Kirmestage in der Bilderstrecke auf der Website: https://www.kevelaerer-blatt.de/portfolio-item/kirmes-2024/<…