Moosbur: Jeder Tropfen zählt!

Weil die Produktion ruht, hat sich die Brennerei Moosbur in Wetten die Frage gestellt, wie sie in Zeiten der Corona-Pandemie unterstützen kann. „Wir helfen seit einigen Wochen örtlichen Apotheken mit Rohalkohol, doch dieser wird auch immer knapper“, schreibt das beliebte Unternehmen. „Daher wollen wir nun mit Alkohol-Spenden (Wein, Hochprozentigen, usw. von euch) den Alkohol herausdestillieren und ihn anschließend spenden. Wir schließen uns der Aktion von Benedikt Brauers aus Frechen an und wollen als Brennerei/Destille etwas für den Gesundheitsschutz tun.“

Gemeinsam gegen Corona!

Daher wirbt Moosbur: „Bringt eure Reste zu uns zur Marienstr. 111 on 47625 Kevelaer. Wir haben eine Alkohol-Sammel-Station aufgestellt, hier kann der Alkohol abgestellt werden. Wer also seine Hausbar plündert und feststellt, dass Wein, Whiskey, Wodka, Korn, Liköre (alle alkoholischen Getränke) nicht mehr benötigt werden oder gespendet werden können kann diese in Flaschen dorthin bringen. Gemeinsam gegen Corona!“

Im nächsten Arbeitsschritt wird der Alkohol gefiltert, um Verunreinigungen zu entfernen, und danach destilliert. Am Ende bleibt ein 90-prozentiger Alkohol übrig.

Dieser fertige Alkohol wird dann gespendet, um Desinfektionsmittel zu produzieren, beispielsweise in Apotheken.

„Ein Abverkauf von Desinfektionsmitteln ist in unseren Räumlichkeiten nicht geplant“, erklärt Moosbur abschließend.