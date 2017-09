Money-Check an der Realschule

Die Mensa der Realschule war gut gefüllt, nachdem die Zehntklässler zur Übergabe der Zertifikate und der offiziellen Feierstunde ihre Plätze eingenommen hatte. Einer von ihnen war der 16-jährige Jens. Sein Fazit: „Es war ganz interessant. Ob es zwingend was gebracht hat, muss man sehen.“ Das, was der junge Mann so „ganz interessant“ nannte, waren vier Schultage vor den Sommerferien, als die damaligen 109 Neuntklässler der Realschule jeweils für zwei Tage von Mitarbeitern der Volksbank und der Schuldnerberatung der Caritas aufgesucht wurden. Unter dem Projekt-Titel „Money Check“ wurden verschiedene Themen rund ums Geld angesprochen.