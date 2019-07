Monatlich gewinnen mit dem Kevelaerer Blatt!

Liebe Leserinnen und Leser!

Schon immer durften Sie sich von Zeit zu Zeit über Rätsel und Verlosungen im Kevelaerer Blatt und die damit verbundenen Gewinne freuen. Ab sofort haben Sie als Abonnentin oder Abonnent Ihrer Heimatzeitung noch mehr Chancen, tolle Geschenke zu gewinnen: Jeden Monat verlosen wir unter allen Personen, die zum jeweiligen Zeitpunkt das Kevelaerer Blatt im Abo beziehen, attraktive Preise.

Den Auftakt macht in der kommenden Woche ein Familienpaket Eintrittskarten für das Irrland in Twisteden. Wenn Sie diese vier Karten gewinnen möchten, müssen Sie nichts weiter tun, als am Dienstag, 9. Juli 2019, Abonnentin oder Abonnent des Kevelaerer Blattes zu sein – dann nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil. Auch im August wird es wieder Karten für das Irrland zu gewinnen geben – und mehr, denn wir arbeiten daran, Ihre Gewinnchancen durch weitere Preise von Monat zu Monat zu verbessern. Sie dürfen gespannt sein.

Viel Glück wünscht Ihr Team vom Kevelaerer Blatt!