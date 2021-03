Früher dominierte König Fußball das Leben auf dem Rasenplatz an der Kevelaerer Straße in Winnekendonk. Bald wird dort Edeka mit Markt und Verwaltung das Ortsbild prägen. Wie sehr die Menschen und vor allem die Fußballer*innen des SV Viktoria Winnekendonk den alten Zeiten nachtrauern, kann man seit einigen Tagen an einer Art „Gedenkzaun“ ablesen, der nahe des Stadions steht.