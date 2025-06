Mofafahrer stürzt bei Überholvorgang

Am Mittwoch, 18. Juni 2025, kurz nach 11 Uhr kam es auf der Gelderner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-Jähriger aus Kevelaer wollte auf Höhe der Hausnummer 70a mit seinem Elektromofa einen 61-jährigen Radfahrer aus Geldern überholen. Nach Angaben des Mofafahrers sei der Radfahrer just in dem Moment nach links ausgeschert, sodass der 66-Jährige stark bremsen musste. Er stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt ist, werden Zeugen gebeten, sich unter 02831 1250 beim Verkehrskommissariat in Geldern zu melden.