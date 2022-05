Job- und Ausbildungsbörse bot Schüler*innen in Kevelaer die Chance, viele Infos abzugreifen Möglichkeiten der Berufswelt entdecken

Die Arbeit bei der Polizei weckte wieder viel Neugier bei den Schüler*innen. Foto: Wallfahrtsstadt Kevelaer

Wer am Freitagmorgen den Schulhof der Kevelaerer Gesamtschule betrat, bei dem dürfte das Motorenherz deutlich höher geschlagen haben: Traktoren, Arbeitsfahrzeuge, ein Bus und ein schnittiger Mercedes schmückten an diesem Vormittag das Gelände und – wen wundert’s – sammelten in den Pausen Scharen von Schüler*innen um sich. Der beeindruckende Fuhrpark gehörte zur zweiten Kevelaerer Ausbildungs- und Jobbörse, die vom Jobcenter in Kooperation mit der Gesamtschule in der Zweifachturnhalle an der Hüls präsentiert wurde.

Nachdem die Börse in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt abgesagt werden musste, freuten sich die Verantwortlichen, allen voran Georg Joosten, Abteilungsleiter Arbeitsvermittlung / Fallmanagement im Jobcenter Kevelaer, über die Durchführung in 2022. Mit rund 50 Aussteller*innen habe man auf die Anmeldungen aus 2020 zurückgreifen können, berichtet Joosten. Nach der ersten Börse 2019 im Petrus-Canisius-Haus am Kapellenplatz konnte man sich in diesem Jahr zudem einen besseren Veranstaltungsort sichern. Denn die Zweifachturnhalle bot nicht nur genügend Platz für die zahlreichen Infostände. Der Schulhof machte zudem die Ausstellung der beeindruckenden Fahrzeuge möglich – ein Aufmerksamkeitsmagnet.