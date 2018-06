Auf Initiative des Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff (CDU) und des Landtagsabgeordneten Stephan Haupt (FDP) wenden sich Abgeordnete und Landräte der Kreise Kleve und Viersen sowie die Bürgermeister der Anrainerkommunen entlang der Strecke des „Niers-Express“ (RE 10) in einem gemeinsamen Brief an die Deutsche Bahn AG, den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sowie an das Landes- und Bundesverkehrsministerium, um für den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke zwischen Geldern und Kleve bei gleichzeitiger Elektrifizierung der Bahnstrecke Krefeld-Kleve zu werben und hierzu zeitnah Gespräche zu führen.

„Leider kommt es auf der Strecke des Regionalexpress 10 im Alltag immer wieder zu Zugverspätungen und -ausfällen, die insbesondere aus der veralteten Gleistechnik und der weit überwiegenden Eingleisigkeit der Bahnstrecke zwischen Kleve und Geldern resultieren“, so Rouenhoff. „Die Signalanlagen, Weichen sowie Bahnübergänge bedürfen einer grundsätzlichen Modernisierung. Eine Aufnahme in den sich in Erstellung befindlichen ÖPNV-Bedarfsplan für Nordrhein-Westfalen ist zwingend notwendig“, so Haupt.

Die Bahnstrecke Düsseldorf – Kleve ist eine zentrale Verkehrsachse am linken unteren Niederrhein und schließt die ländlich geprägten Kreise Kleve und Viersen unmittelbar an die deutschen Großstädte Krefeld und Düsseldorf an. Sie ist daher vor allem für Berufspendler, Schüler, Studenten der Hochschule Rhein-Waal, Naherholungstouristen sowie Passagiere des Airport Weeze und des Flughafens Düsseldorf von zentraler Bedeutung, besonders vor dem Hintergrund fehlender Alternativen im öffentlichen Personennahverkehr.

Der Ausbau und die Modernisierung der Strecke würden die wirtschaftliche Attraktivität und Zukunftsfähigkeit des Niederrheins nachhaltig steigern, einen erheblichen Mehrwert für die Bewohner schaffen und wären zudem starke Signale zur Stärkung des ländlichen Raums, heißt es in dem Brief.

Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören unter anderem die Bundestagsabgeordneten Dr. Barbara Hendricks (SPD), Stefan Rouenhoff (CDU), Udo Schiefner (SPD), Uwe Schummer (CDU) sowie die Landtagsabgeordneten Dr. Günther Bergmann (CDU), Dietmar Brockes (FDP), Stephan Haupt (FDP), Dr. Marcus Optendrenk (CDU), Margret Voßeler (CDU), Landrat Wolfgang Spreen (Kreis Kleve) und Bürgermeister, Dr. Dominik Pichler (Kevelaer).