Modellbau in Auwel-Holt

Im Juni 2025 treffen sich wieder viele Modellbauer in Auwel-Holt. Eingeladen hat das Modellbauteam Rhein-Maas e.V. (MBT). Nach 6 Jahren Pause wird erneut eine internationale Modellbahn- und Modellbauausstellung organisiert. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 14. Juni, um 11 Uhr statt.

Gleich 18 Modellbahnanlagen werden dem Publikum präsentiert. Von ganz klein bis ganz groß. Aber auch die anderen Modellbausparten sind vertreten. Eine Carrera-Bahn komplettiert das Angebot. Dazu kommen noch eine Tauschbörse, eine Tombola mit tollen Preisen, Kaffee, Kuchen, Grill und natürlich kalte Getränke.

Das MBT zeigt die Geldernsche Kreisbahn erstmalig komplett aufgebaut, inklusive der neuesten Module der Haltestellen Auwel-Holt und Walbeck. Die Walbecker Module erleben hier sogar ihre Weltpremiere. Passend dazu erscheint ein wunderschöner Fotobericht in der Zeitschrift MIBA 6/2025, in der die neuen Module perfekt in Szene gesetzt wurden (an der Kasse erhältlich).

Viele weitere Module werden in Zukunft noch folgen, denn die Modellbahner haben noch eine Menge vor. Die Fortschritte kann man jede Woche hier lesen: www.facebook.com/modellbauteam.

Wer sich mal selber ein Bild vom Verein machen möchte, ist nach Anmeldung am Freitagabend herzlich willkommen im Clubheim in der Katharinen-Grundschule Auwel-Holt.

Die Ausstellung ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Adresse: Schulweg 4, 47638 Straelen/Auwel-Holt.