Die Umgestaltung des Kevelaerer Schulzentrums nimmt Gestalt an. Vergangene Woche hat der Ausschuss für Gebäudemanagement bei nur einer Enthaltung grünes Licht dafür gegeben, das neue Verwaltungsgebäude für die Gesamtschule in Modulbauweise zu planen.

Vor der Entscheidung hatte Michael van Ooyen, dessen Büro Ende Dezember 2017 vom Kevelaerer Rat mit den Architekturleistungen zum Umbau und zur Erweiterung des Schulzentrums und zum Neubau des Verwaltungsgebäudes beauftragt worden war, ausführlich diese Technik und deren Vorteile dargestellt. „Wir sind in einer guten Vorplanungsphase, um Ihnen das vorzustellen und das Okay von Ihnen zu kriegen“, unterstrich Peter Reffeling von der Stadtverwaltung, warum die Diskussion bereits zu diese Zeitpunkt geführt wurde.

Van Ooyen beschrieb zunächst grob die Gestal…

