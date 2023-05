Am Samstag rief die „Kidical Mass“-Initiative zum zweiten Mal zur Fahrraddemo durch Kevelaer auf „ Mobilität für alle denken “

/ von Franz Geib

Am Samstag ging für eine kurze Zeit nichts mehr auf der Marktstraße, weil die Fahrraddemo den Weg versperrte. Foto: FG

Zwischen dem Geschirrgeklapper zum Milchkaffee und Sahnetörtchen war das Geklingel und Gehupe in Kevelaers Hauptstraße nicht zu überhören. Und zu übersehen war die bunt geschmückte Fahrrad-Karawane auf der Marktstraße Richtung Gradierwerk erst recht nicht: Rund 100 kleine und große Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer waren am Samstagnachmittag zur besten Kaffeezeit nach der Premiere in 2022 zum zweiten Mal dem Aufruf der Initiative „Kidical Mass“ gefolgt, um ihrer Forderung nach einem verbesserten Radwegekonzept Luft zu machen. Ihr Anspruch ist nicht weniger als das: Straßen kindergerechter gestalten, sichere Mobilität für alle.

