Mittelalter-Musik lockte in den Achterhoek

Endlich fällt der Achterhoek wieder zurück ins Mittelalter, möchte man ausrufen! Nach einem wunderbaren ersten „Mittelaltermarkt“ im Jahre 2018, bei dem mehrere Lager aus Kelten, Wikingern, Kreuzrittern, Raubrittern, Bogenschützen, Handwerkern und Musikanten die Vereinswiese des Vereins „Natur und Kultur im Achterhoek“ (NuK) bevölkert hatten und ein ebenso buntes wie historisch fundiertes Mittelalterbild in den Achterhoek gezaubert hatten, war es coronabedingt ruhig geworden.

Umso durchdringender erschallten jetzt Stimmen und Instrumente der „Spielleute Fafnir“, die am Samstagabend mittelalterliche Musik vom Niederrhein und weiter her zu Gehör brachten. Wie formulierte es der Vereinsvorsitzende Rainer Verhülsdonk doch so schön: „Es soll eine Veranstaltung namens ,ESC‘ geben“ – die kurz darauf begann – „aber wer braucht die schon, wenn Fafnir im Achterhoek aufspielt.“ Neben oft deftigen Genüssen fürs Gehör gab‘s auch Atzung für die Mägen in Form von Flammkuchen und regionalem Bier vom Niederrhein.