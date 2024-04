In der Jesus-Christus-Kirche wurde gesungen und zugehört Mitsingkonzert mit Tenöre4you

/ von Verena Pichmann

Die Tenöre4you nahmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise. Foto: VP

Am vergangenen Sonntag, 14. April 2024, veranstalteten Toni Di Napoli und Pietro Pato – die Tenöre4you – ein Mitsingkonzert in der Jesus-Christus-Kirche. Sie präsentierten dabei ihr großes Können in einer vielseitigen Auswahl aus Musical, Oper und Popmusik.

Der Gesang wurde von stimmungsvollen Videos auf einer Leinwand hinter den beiden Sängern untermalt. Hier konnte das sangesfreudige Publikum auch die Texte ablesen, sofern beim jeweiligen Stück auch das Mitsingen und nicht nur Zuhören gefragt war.

Toni di Napoli führte mit Charme und Humor durch das Programm. Die Tenöre trugen als Solisten oder im gut harmonierenden Duo unter anderem „Memory“ aus dem Musical „Cats“ von Andrew Lloyd Webber, „My Way“ von Frank Sinatra oder „Nessun dorma“ von Puccini vor.

Zum Mitsingen gab es neben dem beliebten „Hallelujah“ von Leonard Cohen vor allem bekannte Klassiker und Schlager, oft mit einem Bezug zu Italien, wie etwa „That’s Amore“ von Dean Martin, „Volare“ von Domenico Modugno oder „Capri-Fischer“ von Gerhard Winkler.

Durch die italienischen Textteile stolperte das Publikum mit Gelächter hindurch, dafür hatten die Tenöre manchmal mit der englischen Aussprache in ihren Stücken zu kämpfen. Am Ende zeigte sich das Publikum sehr bege…