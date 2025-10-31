Mitsingen für den Frieden

Ein Liederabend zum Innehalten, Mitsingen und Kraft schöpfen – nach der großen Resonanz im Herbst 2023 in der Basilika St. Marien in Kevelaer kommt der Komponist Helge Burggrabe mit seinem HAGIOS-Konzert nun wieder in die Marienstadt. Den inneren Frieden stärken, um sich für den äußeren Frieden zu engagieren, dazu lädt das HAGIOS Mitsingkonzert am 7. November, 19.30 Uhr, ein.

Im Wechsel von schnell zu erlernenden Friedensgesängen und Momenten der Stille öffnet sich in der illuminierten Kirche ein innerer Raum zum Innehalten, Kraft und Mut schöpfen.

Die HAGIOS Friedensgesänge von Helge Burggrabe knüpfen an klösterliche Gesangstraditionen an, sind lebendig und kraftvoll und führen wie ‚gesungene Gebete‘ in die Stille. „Durch Stille und die Anbindung an das ‚Heilige‘ (griechisch: hagios) können wir den inneren Frieden und die Zuversicht stärken“, so Helge Burggrabe.

Er realisierte als Komponist bereits viele Kulturprojekte mit Solisten, Chören und Orchestern, in diesem Jahr zum 80-jährigen Weltkriegs-Gedenken Aufführungen seines Friedensoratoriums „Lux in tenebris“ in der Münchner Frauenkirche und an weiteren Orten.

Mit dem HAGIOS-Projekt folgt er der Idee, dass jeder Mensch singen kann, denn: „Das Singen ist die eigentliche Muttersprache aller Menschen“, so Yehudi Menuhin.

In diesem Sinne geht es an diesem Abend um die Freude am gemeinsamen Gesang, jede und jeder ist willkommen. Chorerfahrung ist nicht nötig – gemeinsam soll die Basilika in einen großen Klangraum verwandelt werden. Gesungen werden schnell zu erlernende geistliche Kanons und Friedensgesänge aus dem HAGIOS-Liederzyklus, der die alte Gesangs-Tradition von Klöstern und Gemeinschaften wie Taizé auf eine neue Weise fortführt. Die stimmungsvolle Illuminierung der Basilika übernimmt wieder der Kervenheimer Tim Kelm mit „LightOn“.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen, es handelt sich um ein Benefizkonzert der Kevelaerer Stiftung „Aktion Pro Humanität“ in Kooperation mit der Kath. Pfarrgemeinde St. Marien und gefördert von „musica innova e.V.“ zugunsten von Menschen in Krieg, Terror und auf der Flucht.

Hintergrund

Die HAGIOS Friedensinitiative von Helge Burggrabe zieht immer weitere Kreise. An über 60 Orten in Deutschland, in der Schweiz, in Belgien, in Südtirol/Italien und den Niederlanden laden Engagierte zu HAGIOS Friedensabenden ein. Informationen zum HAGIOS Friedensnetzwerk gubt es im Internet:

www.hagios.net.

Helge Burggrabe komponierte außer den HAGIOS Friedensgesängen große Werke für Chor und Orchester wie das Friedensoratorium „Lux in tenebris“, das „Dreikönigsoratorium“ oder das Kulturprojekt HUMAN zur Thematik der Menschenrechte. Initiationsort seines Wirkens ist die Kathedrale von Chartres, für deren 1000-Jahrfeier er das von NDR & arte TV aufgezeichnete Oratorium „Stella Maris“ komponierte.

Infos: www.burggrabe.de.